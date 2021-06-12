Кейт Миддлтон отправила дочке Меган Маркл королевский подарок
В рамках официального визита Кейт Миддлтон в одну из школ графства Корнуэлл, журналистам удалось задать вопросы во время пресс-конференции. В том числе, и о новорожденной племянницы Кейт и ее супруга принца Уильяма. Будущая королева честно призналась, что еще не видела малышку, но очень ждет этого момента: «Я желаю ей всего наилучшего, не могу дождаться встречи с ней! Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — передают цитату Кейт Миддлтон журнал OK.
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Фото: picture alliance
Но, несмотря на то, что встреча с маленькой Лилибет еще не состоялась, герцог и герцогиня Кембриджские, отправили от своей семьи подарок. Пока не сообщается, что именно прислали Кембриджи, но, уверены, сюрприз получился душевным.
Такое близкое взаимодействие — хороший знак. Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри приняли совместное решение сложить с себя королевские обязанности и уехать в США, чем нарушили взаимоотношения между членами британской Короны. Но появление малышки — первой из членов монаршей семьи, рожденной не в Великобритании, но названной в честь королевы, Лилибет, может помочь исправить ситуацию.
Фото и видео: The Royal Family Channel, picture alliance Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram