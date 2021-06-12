Кейт Миддлтон отправила дочке Меган Маркл королевский подарок

В рамках официального визита Кейт Миддлтон в одну из школ графства Корнуэлл, журналистам удалось задать вопросы во время пресс-конференции. В том числе, и о новорожденной племянницы Кейт и ее супруга принца Уильяма. Будущая королева честно призналась, что еще не видела малышку, но очень ждет этого момента: «Я желаю ей всего наилучшего, не могу дождаться встречи с ней! Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — передают цитату Кейт Миддлтон журнал OK.