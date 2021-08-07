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Кейт Миддлтон опубликовала личное фото дочери с благотворительной целью

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям опубликовали в своем Instagram новый снимок дочери Шарлотты. На фото, которое сделала ее мать Кейт Миддлтон, 6-летняя девочка позирует в голубой футболке, а в руках держит бабочку вида красный адмирал. Пост в то же время послужил призывом для британцев принять участие в инициативе по подсчету насекомых – Big Butterfly Count.
Кейт Миддлтон опубликовала личное фото дочери с благотворительной целью

«Мы хотели показать этих прекрасных бабочек-павлинов и красных адмиралов в рамках большой инициативы Butterfly Count, проходящей по всей Великобритании. Эта инициатива призывает всех нас подсчитывать этих невероятных существ, потому что они не только прекрасны, но и чрезвычайно важны. Бабочки являются жизненно важными частями экосистемы: они и опылители, и компоненты пищевой цепи», — подписали снимок герцоги.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принцесса Шарлотта

Фото: @dukeandduchessofcambridge/Instagram

Суть проекта в том, чтобы отправлять данные в благотворительную организацию об увиденных в течение дня количестве насекомых.

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Необходимо написать где и когда была замечена бабочка и описать ее внешний вид. Тем самым британцы помогают ученым оценить состояние окружающей среды.

Фото и видео: Instagram, Picture-alliance

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