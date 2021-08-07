Кейт Миддлтон опубликовала личное фото дочери с благотворительной целью
«Мы хотели показать этих прекрасных бабочек-павлинов и красных адмиралов в рамках большой инициативы Butterfly Count, проходящей по всей Великобритании. Эта инициатива призывает всех нас подсчитывать этих невероятных существ, потому что они не только прекрасны, но и чрезвычайно важны. Бабочки являются жизненно важными частями экосистемы: они и опылители, и компоненты пищевой цепи», — подписали снимок герцоги.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dukeandduchessofcambridge/Instagram
Суть проекта в том, чтобы отправлять данные в благотворительную организацию об увиденных в течение дня количестве насекомых.
Необходимо написать где и когда была замечена бабочка и описать ее внешний вид. Тем самым британцы помогают ученым оценить состояние окружающей среды.
Фото и видео: Instagram, Picture-alliance
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