Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись в город, где началась их любовь

Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках королевского тура по Шотландии отправились в город Сент-Эндрюс – именно этого пара давно ждала. Ведь именно в этом городе они познакомились.

«Излишне говорить, что город, в котором вы встречаете свою будущую жену, занимает особое место в вашем сердце», – признался принц Уильям несколько дней назад.

Знакомство принца и Кейт произошло в 2001 году в Сент-Эндрюсском университете, где они оба учились. Девушку было трудно не заметить – на празднике первокурсников ее выбрали самой красивой.

А уже через год у Уильяма не осталось шансов не влюбиться – Кейт появилась на подиуме во время благотворительного университетского показа мод в полупрозрачном платье. Возможно, знай Кейт о своей дальнейшей судьбе, она выбрала бы наряд поскромнее – однако ей удалось привлечь внимание Уильяма.

Он был так ею очарован, что сразу пригласил ее на свидание и даже попытался поцеловать. Не тут-то было – она сразу дала понять, что не из таких, и не готова на легкомысленные поступки даже ради принца.

Однако встречаться они начали, и даже жили в одном доме – правда, в разных комнатах и вместе с друзьями.

В 2004 году наметился конфликт – они не разговаривали целых две недели, и Кейт уезжала на две недели во Францию. Однако в итоге все наладилось.

Теперь Кейт и Уильям с теплотой вспоминают те времена, и даже посетители тот самый университет.