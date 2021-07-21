Кейт Миддлтон и принц Уильям стали самыми популярными в Сети членами королевской семьи

Для сравнения: аккаунт принца Гарри и Меган Маркл за короткое время набрал 10 млн фолловеров. Но герцог и герцогиня Сассекские забросили его, как только отказались от привилегий членов королевской семьи. За страницей принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер-Боулз следят 1,5 млн пользователей. На блог принцессы Евгении, кузины Уильяма, подписаны столько же человек. А страница Елизаветы II может похвастаться 10,3 млн подписчиков.

Недавно Кейт и Уильям переименовали свой аккаунт с @KensingtonRoyal на гораздо более личный @DukeandDuchessofCambridge. Связано это с тем, что в то же время они завели блог на YouTube.

Аккаунт принца Уильяма и Кейт Миддлтон «родился» в 2015 году. Тогда он рассказывал о благотворительной активности Кейт, Уильяма и Гарри. Но как только младший сын Чарльза женился, у него с супругой Меган Маркл появился свой блог.