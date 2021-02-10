Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются завести четвертого ребенка

Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются завести ещё одного ребенка. Об этом пишет US Weekly со ссылкой на инсайдера.

По мнению источника, близкого к королевской семье, раньше Кейт не решалась планировать беременность из-за пандемии коронавируса.

«Кейт всегда хотела иметь четверых детей. Она отложила эту идею в период пандемии коронавируса, но теперь, с появлением вакцины, забрезжил свет в конце тоннеля. К тому же старшие дети пары Шарлотта и Джордж уже в апреле должны вернуться в школу. В связи с этим Кейт чувствует, что готова к новой беременности», – говорит источник.

Принц Уильям сам не горел желанием стать отцом в четвертый раз, и полагал, что трёх детей им вполне достаточно. А вот его бабушка, королева Елизавета, наоборот, счастлива такими планами.

«Кейт потребовалось некоторое время, чтобы убедить Уильяма решиться на еще одного ребенка. Раньше он считал, что троих детей им более чем достаточно. Мысль, что малышей будет четверо, его не радовала. Но желание Кейт родить четвертого ребенка вдохновило его. К тому же он очень любит и ценит спокойную домашнюю обстановку, которой у него самого не было в детстве. Немного поразмыслив, он согласился с Кейт».

Сообщается, что Кейт Миддлтон очень хочет ещё одну дочь – сама она росла с сестрой, и хочет того же для своей дочери Шарлотты.

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