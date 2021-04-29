Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились трогательным видео с подросшими детьми

В годовщину свадьбы – 10 лет в браке, Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали очень нежное и трогательное семейное видео со своими подросшими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Таким образом пара решила отблагодарить всех за теплые поздравления с годовщиной.

«Спасибо всем за добрые сообщения в годовщину нашей свадьбы. Мы очень благодарны за 10 лет поддержки, которую мы получили от вас в нашей семейной жизни», – подписали видео.

На кадрах, смонтированных в теплый фильм, пара отлично проводит время на природе – Кейт и Уильям играют со своими детьми, семья вместе жарит на костре зефирки.

Автором мини-фильма стал Уилл Варр, который тоже поздравил пару.

«Поздравляю герцога и герцогиню Кембриджских с десятой годовщиной свадьбы. Это была невероятная честь для меня запечатлеть драгоценные моменты с герцогом и герцогиней и их детей в домашней обстановке»