Кейт Миддлтон и Меган Маркл планируют вместе встретить Рождество

В Кенсингтонском дворце кипят нешуточные страсти. СМИ обсуждают возможный конфликт между герцогинями Кембриджской Кэтрин и Сассекской Меган, который, якобы, является одной из причин грядущего переезда принца Гарри и его супруги во Фрогмор.

Однако, по информации издания The Daily Mail, «соперничающие» герцогини планируют вместе отпраздновать Рождество и, таким образом, доказать, что у них прекрасные отношения.