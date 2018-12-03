Кейт Миддлтон и Меган Маркл планируют вместе встретить Рождество

В Кенсингтонском дворце кипят нешуточные страсти. СМИ обсуждают возможный конфликт между герцогинями Кембриджской Кэтрин и Сассекской Меган, который, якобы, является одной из причин грядущего переезда принца Гарри и его супруги во Фрогмор.
Однако, по информации издания The Daily Mail, «соперничающие» герцогини планируют вместе отпраздновать Рождество и, таким образом, доказать, что у них прекрасные отношения.
Стоит отметить, что мама Кейт Миддлтон Кэтрин не так давно дала интервью, в котором выразила надежду, что ей удастся провести рождественские праздники с большой семьей старшей дочери.
Фото: Panoramic, Nils Jorgensen, Stephen Lock, Pool, PPE/face to face/Globallookpress
Текст: Наталья Емельянова