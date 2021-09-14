Кейт Хадсон выходит замуж: актриса объявила о помолвке спустя 5 лет отношений

42-летняя Хадсон и 35-летний Фудзикава встречаются с 2016 года, несмотря на то, что знают друг друга около 15 лет. Однажды Кейт поделилась в социальных сетях историей их знакомства: «Впервые я встретила Дэнни, когда мне было 23 года и я была беременна Райдером. Сводные сестры Дэнни — Сара и Эрин Фостер — мои лучшие подруги, поэтому мы все вращались в одном кругу в течение более десяти лет. Год назад, в этот день, Дэнни пригласил меня на хайкинг. Я думала, что иду на прогулку с другом семьи, но неожиданно она превратилась в первое свидание», — рассказала честно звезда.

Но никаких дальнейших шагов со стороны молодого человека в этот день предпринято не было: «Для них Дэнни потребовалось несколько месяцев! В тот момент поцелуй на этом мосту мог бы быть очень милым, но год спустя он оказался гораздо слаще. Так, после 15 лет общения мы оказались способны раскрыть свои сердца друг для друга, чтобы почувствовать настоящую любовь. Это по-настоящему невероятно!», — искренне делилась Кейт Хадсон.

В 2018 году у пары родилась дочь Рани. Совместно влюбленные воспитывают и двух сыновей Кейт от предыдущих отношений — Райдера и Бингема.