Кейт Хадсон собрала всю семью, чтобы посмотреть «Золотой глобус» 2021 года

В 2021 году «Золотой глобус» из-за пандемии коронавируса прошел в онлайн-формате. Однако звезды смотрели церемонию не одни, некоторые из них собрали всю семью. В их числе Кейт Хадсон, которая пригласила близких домой, чтобы вместе посмотреть шоу в воскресенье, 28 февраля.

К 41-летней артистке присоединились ее дети - 17-летний Райдер, девятилетний Бингхэм, двухлетняя Рани, ее отец Дэнни Фудзикавой (основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records), с которым актриса встречается с декабря 2016 года.