Кейт Хадсон собрала всю семью, чтобы посмотреть «Золотой глобус» 2021 года
Фото: instagram.com/katehudson
В 2021 году «Золотой глобус» из-за пандемии коронавируса прошел в онлайн-формате. Однако звезды смотрели церемонию не одни, некоторые из них собрали всю семью. В их числе Кейт Хадсон, которая пригласила близких домой, чтобы вместе посмотреть шоу в воскресенье, 28 февраля.
К 41-летней артистке присоединились ее дети - 17-летний Райдер, девятилетний Бингхэм, двухлетняя Рани, ее отец Дэнни Фудзикавой (основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records), с которым актриса встречается с декабря 2016 года.
В гости к Кейт пришли актер Курт Рассел и актриса, певица Голди Хоун. Зрители мельком увидели команду актрисы на диване, кадры транслировались на экране во время шоу. «Это моя гостиная, и у меня вся моя семья на улице, и мы празднуем», - сказала актриса. Несмотря на то, что Хадсон находилась дома, она нарядилась для красной дорожки. На актрисе было платье Louis Vuitton и драгоценности Bvlgari Serpenti.
Пользователей социальных сетей умилили эти кадры. По их словам, приятно чувствовать такую поддержку со стороны близких. «Мне кажется в этом кадре уместилась вся большая семья Кейт Хадсон»,- написал один из юзеров вTwitter. «Я увидел Курта Рассела, Голди Хоун и Кейт Хадсон вместе в одной комнате? Невероятно», - добавил другой. Звезда была номинирована в категории «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» за картину «Мьюзик».
Фото: Instagram/@katehudson, YouTube/進撃のミカ
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