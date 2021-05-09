Кейли Куоко прокомментировала возвращение «Теории большого взрыва»

35-летняя исполнительница роли Пэнни в одном из самых успешных комедийных сериалов «Теория большого взрыва», ответила изданию DailyMail о своих планах по возвращению к съемкам. Актриса снималась в шоу целых 12 лет, а последняя серия вышла всего 2 года назад. Куоко отмечает, у нее такое чувство будто это было вчера.

«Это был опыт, изменивший жизнь для всех нас, и было бы здорово сделать это снова для наших фанатов, потому что у нас был такой потрясающий фан-клуб, который так долго оставался с нами», – предается воспоминаниям Кейли.

Звезда уверена, просьбы поклонников о воссоединении шоу связаны с возращением легендарного сериала «Друзья», новые серии которого должны выйти в этом году. «Я не могу дождаться реюниона «Друзей», поэтому я определенно готова сделать что-то подобное и сама», – отмечает актриса.

После завершения «Теории большого взрыва» все актеры занялись своими делами, у всех сейчас новые проекты. Кейли занята съемками в новом сериале «Стюардесса», за который уже получила «Золотой глобус».

«Я думаю, что все как бы пробуют свой новый путь и видят, каков будет их следующий проект, и я рада их успеху», – отметила Куоко.