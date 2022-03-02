passion.ru
1 мин.

Каждый день на реабилитации: Юрий Антонов поделился, как себя чувствует после операции

Юрий Антонов поделился, что проходит нелегкое реабилитационное время в больнице после операции на колено. Говорить о полном восстановлении пока рано.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Юрий Антонов на сцене

Фото: Global Look Press

Певец рассказал, как себя чувствует после перенесенной операции за границей. 77-летний композитор долгое время испытывал острые боли в ноге, поэтому ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Летом 2021 года Антонов поделился с поклонниками радостной новостью: «Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне сделали очень тяжелую операцию по замене сустава, операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя».

Несмотря на успешный результат, композитор вынужден проводить время в реабилитационном центре. Восстановление проходит крайне долго, поэтому ему пришлось отменить концерт, который должен был пройти в начале апреля нынешнего года, передает Starhit.

«У меня была операция на колене, и сейчас каждый день в госпитале я прохожу реабилитацию. Но реабилитация идет так туго. Нет никакой возможности репетировать. К сожалению, сейчас сделать концерт не получается», — поделился Антонов с представителями прессы. Стоит отметить, что это не первое хирургическое вмешательство в жизни Юрия Антонова В 2020 ему уже оперировали ногу.

Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru

Источник: Starhit
Новости партнеров
О чем говорят