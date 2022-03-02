Каждый день на реабилитации: Юрий Антонов поделился, как себя чувствует после операции

Певец рассказал, как себя чувствует после перенесенной операции за границей. 77-летний композитор долгое время испытывал острые боли в ноге, поэтому ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Летом 2021 года Антонов поделился с поклонниками радостной новостью: «Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне сделали очень тяжелую операцию по замене сустава, операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя».

Несмотря на успешный результат, композитор вынужден проводить время в реабилитационном центре. Восстановление проходит крайне долго, поэтому ему пришлось отменить концерт, который должен был пройти в начале апреля нынешнего года, передает Starhit.