Каждый день на реабилитации: Юрий Антонов поделился, как себя чувствует после операции
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Певец рассказал, как себя чувствует после перенесенной операции за границей. 77-летний композитор долгое время испытывал острые боли в ноге, поэтому ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Летом 2021 года Антонов поделился с поклонниками радостной новостью: «Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне сделали очень тяжелую операцию по замене сустава, операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя».
Несмотря на успешный результат, композитор вынужден проводить время в реабилитационном центре. Восстановление проходит крайне долго, поэтому ему пришлось отменить концерт, который должен был пройти в начале апреля нынешнего года, передает Starhit.
«У меня была операция на колене, и сейчас каждый день в госпитале я прохожу реабилитацию. Но реабилитация идет так туго. Нет никакой возможности репетировать. К сожалению, сейчас сделать концерт не получается», — поделился Антонов с представителями прессы. Стоит отметить, что это не первое хирургическое вмешательство в жизни Юрия Антонова В 2020 ему уже оперировали ногу.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru