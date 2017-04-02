«Каждое воскресенье мы ходим в баню»: Дмитрий Песков рассказал о традициях в своей семье
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Пресс-секретарь президента РФ ответил на несколько откровенных вопросов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков два года женат на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. У супругов есть трехлетняя дочь Надя, кроме того, они вместе воспитывают детей от предыдущих браков. В интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскар-заде» Дмитрий рассказал, что в его семье есть воскресная традиция: «Да, в воскресенье, вечер, мы, как правило, никуда не ходим, и мы все собираемся в бане, паримся в бане, сидим… вот только своей семьей. Вот, у нас редко все собираются, редко когда все вместе, потому что младший сын и совсем старший сын, они не с нами живут».
При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что воскресенье — единственный выходной в его рабочем графике, если нет командировок: «Иногда бывает, что и в воскресенье работаем, потому что, конечно, программа президента — она вообще исключает какие-то выходные, но чаще всего в воскресенье удается отдохнуть». Однако половину выходного дня он посвящает решению накопившихся бытовых и семейных вопросов.
Стоит отметить, что Дмитрий Песков затронул тему красных тренировочных штанов, которые давно стали Интернет-мемом. Политик признался, что ему зачастую не хватает ярких красок, поэтому он компенсирует эту нехватку цветными вещами: «Мало красок, у нас мало красок. Я очень люблю море, очень люблю солнце, очень люблю насыщенные цвета. Потому что я считаю, что вот этого должно быть много в жизни, а когда дефицит этого в реальной жизни, то, конечно, хочется это просто для самоощущения чем-то компенсировать».
Напомним, супруга Дмитрия Пескова часто делится в Instagram фотографиями и видео с участием любимого супруга. Например, в преддверии Хеллоуина Татьяна показала, как пресс-секретарь президента в красных тренировочных штанах вырезает тыкву.
Фото: instagram, globallookpress