Пресс-секретарь президента РФ ответил на несколько откровенных вопросов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков два года женат на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. У супругов есть трехлетняя дочь Надя, кроме того, они вместе воспитывают детей от предыдущих браков. В интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскар-заде» Дмитрий рассказал, что в его семье есть воскресная традиция: «Да, в воскресенье, вечер, мы, как правило, никуда не ходим, и мы все собираемся в бане, паримся в бане, сидим… вот только своей семьей. Вот, у нас редко все собираются, редко когда все вместе, потому что младший сын и совсем старший сын, они не с нами живут».

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что воскресенье — единственный выходной в его рабочем графике, если нет командировок: «Иногда бывает, что и в воскресенье работаем, потому что, конечно, программа президента — она вообще исключает какие-то выходные, но чаще всего в воскресенье удается отдохнуть». Однако половину выходного дня он посвящает решению накопившихся бытовых и семейных вопросов.