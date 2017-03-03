Ким Кардашьян построила целую империю имени себя, демонстрируя пышные формы. Ее младшей сестре Кайли тоже есть что показать. Дженнер не только выходит на красные дорожки в провокационных нарядах, публикует в Instagram откровенные снимки, но и решила продавать футболки с принтами, для которых позирует с обнаженными ягодицами.

Ранее Кайли начала выпускать помаду для губ, которые она увеличила с помощью пластической хирургии, как призналась сама. Сейчас Дженнер постоянно обвиняют в злоупотреблении пластикой, но девушка уверяет, что ее пышные грудь и попа достались ей по наследству.

Фото: Instagram, globallookpress.com