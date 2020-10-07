Катя Варнава сделала селфи и пообещала захватить мир
Фото: www.instagram.com/kativarnava/?hl=ru
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава показала стильное и эффектное селфи и собралась захватить мир.
Екатерина часто выкладывает в своем микроблоге в Instagram стильные образы, которые с удовольствием оценивают и обсуждают подписчики. В новом образе звезда поменяла звезд глаз, и карие глаза Екатерины временно превратились в голубые.
«Шикарная! Хочу тоже голубоглазкой побыть» «Красота это страшная сила!!! Можно влюбиться сразу», «Самая красивая и лучшая во всем! Обнимаю», «Глубина твоей бездны, затаенная в центре внимания твоих глаз, одновременно завораживает и поглощает!», «Шикарные брови!! Я тоже такие хочу», «Шекспир так описывал женщину -она умела быть грустной, женственной, капризной, гордой, непостоянной, влюбленной, умной и какой угодно. Катюша, меняйтесь, преображайтесь у вас это здорово получается. Вы супер»
Недавно девушка объявила о своем романе с режиссером Александром Молочниковым. Позже стало известно, что молодой человек заразился коронавирусом.
После этого СМИ написали, что от возлюбленного заразилась и Екатерина. Свое состояние в микроблоге она никак не комментировала.
Фото и видео: Instagram Кати Варнавы
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