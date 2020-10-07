Катя Варнава сделала селфи и пообещала захватить мир

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава показала стильное и эффектное селфи и собралась захватить мир.

Екатерина часто выкладывает в своем микроблоге в Instagram стильные образы, которые с удовольствием оценивают и обсуждают подписчики. В новом образе звезда поменяла звезд глаз, и карие глаза Екатерины временно превратились в голубые.

«Шикарная! Хочу тоже голубоглазкой побыть» «Красота это страшная сила!!! Можно влюбиться сразу», «Самая красивая и лучшая во всем! Обнимаю», «Глубина твоей бездны, затаенная в центре внимания твоих глаз, одновременно завораживает и поглощает!», «Шикарные брови!! Я тоже такие хочу», «Шекспир так описывал женщину -она умела быть грустной, женственной, капризной, гордой, непостоянной, влюбленной, умной и какой угодно. Катюша, меняйтесь, преображайтесь у вас это здорово получается. Вы супер»