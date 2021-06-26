Катя Лель призналась, что из-за Максима Фадеева доводила себя до истощения
Сейчас 46-летняя артистка следит за своим питанием и находится в комфортной для себя форме. Но еще 10 лет назад Кате приходилось истязать себя жесткими диетами, чтобы соответствовать тому, как ее видит «наставник» Максим Фадеев.
Известный и талантливый продюсер даже обозначил цифру, выше которой не должен подниматься вес артистки. Она могла весить не более 46 килограмм, хотя сам Фадеев не мог похвастаться стройной фигурой и на протяжении длительного времени имел лишний вес.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Из-за недостатка еды и энергии певица чувствовала себя уставшей и не радовалась даже карьерным достижениям.
«Я тогда смотрела на свои фотографии и думала: "Боже, я ведь еще похудела". У меня не было ни груди, ни попы, потому что я так себя истязала, что это было абсолютно неправильным для моего психологического и физического состояния», – отметила Лель.
Певица начала карьеру в начале 90-х годов в родном городе Нальчике. В 1994 Катя переехала в Москву и попала на бэк-вокал к Льву Лещенко. В 2002 году певица познакомилась с Максимом Фадеевым, благодаря сотрудничеству с которым появились главные хиты Лель «Долетай», «Муси-пуси» и «Мой мармеладный».
Фото и видео: Global Look Press
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