Катя Лель призналась, что из-за Максима Фадеева доводила себя до истощения

Сейчас 46-летняя артистка следит за своим питанием и находится в комфортной для себя форме. Но еще 10 лет назад Кате приходилось истязать себя жесткими диетами, чтобы соответствовать тому, как ее видит «наставник» Максим Фадеев.

Известный и талантливый продюсер даже обозначил цифру, выше которой не должен подниматься вес артистки. Она могла весить не более 46 килограмм, хотя сам Фадеев не мог похвастаться стройной фигурой и на протяжении длительного времени имел лишний вес.