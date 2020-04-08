Катя Лель нежно поздравила единственную дочь с днем рождения: «Мы тебя безумно любим»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Торт для именинницы испекла бабушка, привезла и оставила за дверью, чтобы не нарушить режим самоизоляции.
Дочь Кати Лель отметила день рождения — девочке исполнилось 11 лет. Певица поделилась с подписчиками в социальной сети трогательным семейным видео, в котором нежно поздравила Эмилию с праздником.
«Моя самая любимая доченька на всем белом свете! Как же сильно мы тебя любим! Мы всегда с тобою рядом! Всем сердцем и душой! Спасибо, что ты есть у нас!» — написала певица в Instagram.
Напомним, что Катя Лель вышла замуж за Игоря Кузнецова в 2008 году, а в 2009-м на свет появился их первенец.
Фото и видео: Instagram
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