Катя Лель нежно поздравила единственную дочь с днем рождения: «Мы тебя безумно любим»

«Моя самая любимая доченька на всем белом свете! Как же сильно мы тебя любим! Мы всегда с тобою рядом! Всем сердцем и душой! Спасибо, что ты есть у нас!» — написала певица в Instagram.

Напомним, что Катя Лель вышла замуж за Игоря Кузнецова в 2008 году, а в 2009-м на свет появился их первенец.