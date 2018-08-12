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Катя Гордон выступила в защиту Риты Дакоты

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Риты Дакоты

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Адвокатское бюро «Гордон и сыновья» решает все юридические вопросы молодой певицы.

Поклонники Риты Дакоты и Влада Соколовского были шокированы, узнав о том, что одна из самых нежных пар приняла непростое решение развестись. 28-летняя певица опубликовала пронзительный пост-признание, в котором кратко объяснила причины этого решения. По словам Дакоты, всему виной многочисленные измены ее супруга, о которых знали многие близкие люди, включая отца Влада. Журналистка и юрист Катя Гордон сообщила, что будет представлять ее интересы в суде: «Надо ли говорить, что все юридические вопросы Риты решает моя Команда «Гордон и сыновья». Правда на стороне Риты на 100 %, и я могу вас уверить в том, что если она написала это, то значит ее терпение на пределе... До сегодняшнего дня у меня была одна задача - договориться обо всем негласно и миром. Но, увы, доверять тому, кто лгал так много... довольно сложно. Тем не менее... верим в лучшее! Рита, держись! Все женщины мира знают, как это - быть преданной, и за тебя!».

«Мы живём в мире, где все не значит ничего. Безнаказанная ложь, сиюминутные обещания на век. Я думаю, что мораль нужно начинать защищать на уровне закона. Первое постсоветское поколение матерей - одиночек выпустило в свет много мальчиков, взращенных в ненависти к женщинам. «Аккуратнее, она квартиру оттяпает! Специально залетела она! Да она шалава!» - шепчут на ухо болящие сердцем и духом мамаши. Мы пожинаем плоды этого воспитания. Конченое поколение 30 - 40 летних уродов. Что делать? Плюнуть. И растить своих сыновей щедрыми, ответственными. Я выращу всех внуков и без раздумий скажу сыну, отдай, если будет расставание. Сегодня мы бьемся за унитаз, теряя суть. Умирая, мы не вспомним ничего из предметов быта. Мы вспомним пару дней безумного счастья любви... детство... детей... я желаю следующему поколению девочек настоящих Мужчин. Я свой вклад делаю, воспитывая своих», — высказалась правозащитница.

Многие звезды высказались в поддержку молодой мамы. Среди них Ольга Бузова: «Помню, как мы ужинали вместе... и вы вдвоем успокаивали меня. Как же так!!! Мне жаль его! Потерять такую женщину... променять семью на похоть... я никогда не пойму их... я с тобой».

«Я совсем тебя не знаю, виделись несколько раз, но поверь, абсолютно все, что происходит в нашей жизни, происходит к лучшему. Поверь мне, я проверила это на себе», — написала Юлия Барановская.

«Рита, хоть мы с тобой и не знакомы, все равно после таких поступков хочется поддержать! Не унывай, ты же знаешь, Мии — самые прекрасные дочери на свете, думаю, надо как раз для нее быть счастливой. Действительно, видимо, для чего-то это испытание послано. И, как правило, если понаблюдать за другими женщинами, после таких предательств со стороны мужей, они становятся только сильнее, успешнее. так что я думаю, дальше Grammy, новая и уже настоящая любовь. И еще детишки! А то с кем еще мне мериться именами?» — поддержала певицу Агата Муцениеце.

«Рита, мы незнакомы, но хочется от души пожелать тебе сил. Единственное, что я знаю точно, и в это сейчас невозможно поверить, но все, что происходит, происходит к лучшему. К сожалению, все это можно осознать только со временем», — отметила Мария Кожевникова.

«Держись, милая! Во всей этой истории теряет только он. Его жалко: незрелый, глупый и самонадеянный. Ты Свет и Сила! Такое мощнейшее и счастливое тебя ждет будущее, что скажешь спасибо судьбе за эти тяжелые уроки. Я с тобой», — написала Анфиса Чехова.

Фото: instagram

Видео: Youtube/Соколовский & Дакота

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