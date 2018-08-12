Катя Гордон выступила в защиту Риты Дакоты

«Мы живём в мире, где все не значит ничего. Безнаказанная ложь, сиюминутные обещания на век. Я думаю, что мораль нужно начинать защищать на уровне закона. Первое постсоветское поколение матерей - одиночек выпустило в свет много мальчиков, взращенных в ненависти к женщинам. «Аккуратнее, она квартиру оттяпает! Специально залетела она! Да она шалава!» - шепчут на ухо болящие сердцем и духом мамаши. Мы пожинаем плоды этого воспитания. Конченое поколение 30 - 40 летних уродов. Что делать? Плюнуть. И растить своих сыновей щедрыми, ответственными. Я выращу всех внуков и без раздумий скажу сыну, отдай, если будет расставание. Сегодня мы бьемся за унитаз, теряя суть. Умирая, мы не вспомним ничего из предметов быта. Мы вспомним пару дней безумного счастья любви... детство... детей... я желаю следующему поколению девочек настоящих Мужчин. Я свой вклад делаю, воспитывая своих», — высказалась правозащитница.

Многие звезды высказались в поддержку молодой мамы. Среди них Ольга Бузова: «Помню, как мы ужинали вместе... и вы вдвоем успокаивали меня. Как же так!!! Мне жаль его! Потерять такую женщину... променять семью на похоть... я никогда не пойму их... я с тобой».

«Я совсем тебя не знаю, виделись несколько раз, но поверь, абсолютно все, что происходит в нашей жизни, происходит к лучшему. Поверь мне, я проверила это на себе», — написала Юлия Барановская.

«Рита, хоть мы с тобой и не знакомы, все равно после таких поступков хочется поддержать! Не унывай, ты же знаешь, Мии — самые прекрасные дочери на свете, думаю, надо как раз для нее быть счастливой. Действительно, видимо, для чего-то это испытание послано. И, как правило, если понаблюдать за другими женщинами, после таких предательств со стороны мужей, они становятся только сильнее, успешнее. так что я думаю, дальше Grammy, новая и уже настоящая любовь. И еще детишки! А то с кем еще мне мериться именами?» — поддержала певицу Агата Муцениеце.

«Рита, мы незнакомы, но хочется от души пожелать тебе сил. Единственное, что я знаю точно, и в это сейчас невозможно поверить, но все, что происходит, происходит к лучшему. К сожалению, все это можно осознать только со временем», — отметила Мария Кожевникова.

«Держись, милая! Во всей этой истории теряет только он. Его жалко: незрелый, глупый и самонадеянный. Ты Свет и Сила! Такое мощнейшее и счастливое тебя ждет будущее, что скажешь спасибо судьбе за эти тяжелые уроки. Я с тобой», — написала Анфиса Чехова.