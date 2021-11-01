Катя Гордон впервые показала своего третьего мужа

«Муж не любит фотографироваться, а я не делаю личное публичным лет 6. Но коль скоро вся семейка и так снялась в клипе "Ну здравствуй, счастье!", коль скоро сейчас особенно важно говорить про традиционные ценности... вот вам фото моей семейки. Отдельное спасибо Серафиму. Захворала давеча и меня вывезли витаминизироваться на уикэнд. В понедельник в бой», — написала звездный адвокат.

Имя своего избранника она не раскрыла. Стоит отметить, что после своего второго развода Гордон предпочитает не делать личную жизнь достоянием общественности — на данный момент не известно, кто именно является отцом ее младшего сына.