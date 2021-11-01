Катя Гордон впервые показала своего третьего мужа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @katyagordon
Катя Гордон опубликовала в личном блоге фото со своим третьим мужем и сыном Серафимом.
Это первый раз, когда Гордон публикует фото с новым избранником, с которым она счастлива уже 6 лет. Стоит отметить, что фото удивило поклонников — они отметили, что ее новый супруг очень похож на ее первого мужа Александра Гордона.
«Муж не любит фотографироваться, а я не делаю личное публичным лет 6. Но коль скоро вся семейка и так снялась в клипе "Ну здравствуй, счастье!", коль скоро сейчас особенно важно говорить про традиционные ценности... вот вам фото моей семейки. Отдельное спасибо Серафиму. Захворала давеча и меня вывезли витаминизироваться на уикэнд. В понедельник в бой», — написала звездный адвокат.
Имя своего избранника она не раскрыла. Стоит отметить, что после своего второго развода Гордон предпочитает не делать личную жизнь достоянием общественности — на данный момент не известно, кто именно является отцом ее младшего сына.
Фото: Instagram