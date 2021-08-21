Катя Гордон уверена — коллеги бывшего мужа виновны в его зависимости: «Беги от них»
Екатерина рассказала на своей странице в Instagram, что однажды пришла на съемки программы «Мужское/женское», чтобы предложить бывшему супругу идею совместного проекта. Но ведущая Юлия Барановская и продюсер не позволили юристу даже обсудить детали и практически выставили за дверь.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @katyagordon/Instagram
«Гордон сидел с бутылкой, Барановская пыталась захлопнуть дверь перед моим носом, а продюсер Валя обещала проехать меня танком, если я его заберу. Он был усталым, захваченным бабами, подливающими ему коньяк и мне хотелось его спасти», — вспоминает Гордон.
Гордон посоветовала бывшему супругу покинуть этот проект, так как на него происходит давление, но Александр не стал ее слушать: «Я сказала тогда ему: «Сашка, даже если не со мной в проект... беги от них. Они убивают тебя. Он сказал что-то невнятное про рейтинги».
Юрист также вспомнила отношения с ведущим, рассказав, что частые домашние посиделки с алкоголем были постоянным явлением в их доме. «Я гордилась им каждую секунду все наши семь лет. И я все это время воевала... с бутылкой. А с бутылкой был папенька, друзья и все те, которым был нужен весёлый беспомощный добряк, отдающий пиджак и часы, поющий песни», — добавила Екатерина.
Напомним, что Екатерина и Александр Гордон состояли в браке с 2000 по 2006 год.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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