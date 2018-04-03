Катя Гордон и Жанна Эппле выяснили отношения в популярном шоу

Атмосфера в студии «Секрета на миллион» в эту субботу была накалена до предела. Актриса Жанна Эппле, занявшая кресло гостя, откровенно рассказала о своих бывших возлюбленных, которых увела из семей. Самым громким стал роман актрисы и скандально известного адвоката Сергея Жорина. По признанию Эппле, их отношения начались в момент разлада Жорина с законной супругой Катей Гордон.

Журналистка также появилась в студии программы и поделилась своим видением пикантной ситуации: «Я не понимаю таких женщин, для которых секс и желание получить мужчину оказываются выше какой-то солидарности. Жанна прекрасно знала, что я беременна, ей об этом должна была рассказать Анфиса Чехова или сам Жорин. Однако ее это не остановило. Кстати, благодаря тому, что Жанна обожает сплетничать, я через Сергея знала все об Анфисе Чеховой. В результате, сейчас Жанна и Анфиса уже не дружат».