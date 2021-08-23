Катерина Шпица в смелом платье и другие звезды на закрытии фестиваля «Короче»
Вечер получился по-настоящему праздничным: звездные гости пришли в нарядах, ничем не уступающим голливудским. 35-летняя Екатерина Шпица с супругом стали украшением мероприятия. Выбрав для себя классические образы в черно-белую полоску, не прогадали. Платье Екатерины, эффектно подчеркивающее роскошные ноги, вызвало ажиотаж, а длинная юбка добавила голливудского шика.
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Фото: Пресс-служба фестиваля
Еще одно необычное платье показала актриса Екатерина Волкова, подобрав платье пудрового цвета, плавно переходящее в другие оттенки. Под классическую прическу — каре, которую так любили актрисы из «золотого века» Голливуда, такой образ получился нежным, но интригующим. В этом году в основном конкурсе фестиваля было представлено 36 короткометражек, отобранных для участия в Основном конкурсе, и еще 35 работ во Внеконкурсной программе. Главная награда за лучший фильм досталась комедии «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова.
Фото: Пресс-служба фестиваля
В последние летние дни вечера становятся прохладными. Поэтому Анна Михалкова для появления на красной дорожке поверх легкого голубого платья надела серый тренч. Ведущим вечера стал Владимир Вдовиченков. Как и многие мужчины, он выбрал black tie. Поздравить лауреатов пришел и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Фото: Пресс-служба фестиваля
Диплом жюри получила картина Петра Тимофеева «Бродяга Бро» про парня, который ходит по улицам Москвы и знакомится с бездомными. А специальный приз жюри достался режиссеру Кириллу Лукину за ленту «Фаза», в центре внимания которой разговор дедушки и внука об Афганской войне. К слову, во время просмотра этого фильма член жюри Марина Александрова не смогла сдержать слез, он напомнил ей об отношениях с ее дедушкой, которого она горячо любила. В финальный вечер Марина надела жакет изумрудного цвета, который выгодно подчеркнул ее глаза.
Фото: Пресс-служба фестиваля
Стоит отметить, что первый приз был вручен в номинации «Лучшая анимационная работа». Победителем стал фильм «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова. Приз вручил член жюри Константин Бронзит. За «Лучшую операторскую работу» лауреата награждал кинооператор, член жюри Сергей Козлов. Приза был удостоен Антон Дорушенков за «Авако».
Фото: Пресс-служба фестиваля
Но образ известных актрис не был бы настолько стильным без важных штрихов — прически и макияжа. Для светского раута звездных гостей готовили команды профессиональных стилистов Wella Professionals и визажистов Max Factor — два косметических гиганта стали партнерами мероприятия. Специалисты старались придерживаться единой концепции, преобладали легкие локоны и гладкие прически с глянцевым блеском. А в макияже сделали ставку на smoky eyes или легкий, нюдовый make up.
Фото и видео: Пресс-служба фестиваля
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