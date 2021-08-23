Катерина Шпица в смелом платье и другие звезды на закрытии фестиваля «Короче»

Диплом жюри получила картина Петра Тимофеева «Бродяга Бро» про парня, который ходит по улицам Москвы и знакомится с бездомными. А специальный приз жюри достался режиссеру Кириллу Лукину за ленту «Фаза», в центре внимания которой разговор дедушки и внука об Афганской войне. К слову, во время просмотра этого фильма член жюри Марина Александрова не смогла сдержать слез, он напомнил ей об отношениях с ее дедушкой, которого она горячо любила. В финальный вечер Марина надела жакет изумрудного цвета, который выгодно подчеркнул ее глаза.