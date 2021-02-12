Катерина Шпица рассказала, почему ее отношения с женихом можно назвать идеальными

Катерина Шпица, которая не смогла выйти замуж прошлой весной из-за пандемии коронавируса, не отчаивается — ведь ее отношения с избранником остаются теплыми и доверительными, несмотря на несостоявшуюся свадьбу. Об этом актриса рассказала в интервью изданию Grazia.

Пара вместе провела карантин, и Шпица испытала огромное удовлетворение, ощутив себя в роли хозяйки. На самоизоляции они были втроем — Катерина, ее избранник Руслан и ее сын от первого брака.

«Мы не испытываем трудностей в этом плане. Оба занимаемся любимым делом. Физическая усталость, которая иногда накатывает, — ничто по сравнению с эмоциональным выгоранием от рутины, а нам это не грозит. Чуть труднее совмещать карьеру и материнство. Ребенку сложнее объяснить, почему проводишь с ним не так много времени, как хотелось бы. Берем качеством, а не количеством! В моих же отношениях с Русланом нет ни тени зависти, ревности или зависимости. Самолюбиями мы не меряемся. Нам хорошо вместе, но и в разлуке каждому из нас есть, чем заняться. Саморазвитие не имеет передела», — говорит Катерина.

Шпица говорит, что Руслан отлично поладил и с Германом, ее сыном. Мальчику теперь удаляется больше времени, ведь сама актриса много работает. Однако такое положение дел она считает правильным. По мнению Катерины, каждому ребенку нужна счастливая мать, а мать счастлива, когда она реализована.

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