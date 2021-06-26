Катерина Шпица рассказала, как ее оскорбила Алла Пугачева
На платформе PREMIER и канала «Пятница!», вышла программа, где Екатерина откровенно призналась, как в самом начале ее карьерного пути, мечтала попасть на «Фабрику Звезд». Во время отборочного тура на сверх-популярное шоу Фабрика Звезд, буквально закрыла ей рот, даже не позволив Шпиц закончить песню.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певица рассказала о событиях тех дней: «Приехал супервайзер, посмотрел, ему понравилось, как я работаю. Мне предложили сходить на «Фабрику звёзд»... Было 4 четыре члена жюри. Я помню Аллу Борисовну. Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это буквально были первые две ноты… и «Спасибо», — поделилась она.
О крутом нраве Примадонны ходят легенды, но карьера Екатерины, и без участия в «Фабрике звезды», сложилась успешно. После окончания актерского отделения факультета искусств Пермского института культуры, Шпица присоединилась к труппе пермского театра «Новая Драма». А когда в 2004 году Катерина переехала в Москву, почти сразу начала работать моделью, сниматься в телевизионных проектах, вести популярные шоу или активно принимать в них участие.
Фото и видео: Рамблер, Global Press Look, Anatoly Lomokhov, Anton Belitsky
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