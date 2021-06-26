Катерина Шпица рассказала, как ее оскорбила Алла Пугачева

Певица рассказала о событиях тех дней: «Приехал супервайзер, посмотрел, ему понравилось, как я работаю. Мне предложили сходить на «Фабрику звёзд»... Было 4 четыре члена жюри. Я помню Аллу Борисовну. Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это буквально были первые две ноты… и «Спасибо», — поделилась она.