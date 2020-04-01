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Катерина Шпица публично призналась в любви избраннику и намекнула на скорую свадьбу

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Катерина Шпица

Фото: Instagram

Актриса оказалась запертой в карантине в Краснодарском крае с сыном и женихом. Она уверена, что время самоизоляции поможет многим лучше понять себя и свои желания.

Катерина Шпица увезла семью из эпицентра разгула коронавируса: из Москвы она с сыном, родителями и свои любимым мужчиной улетели в Сочи. Но вскоре после их приезда в Краснодарском крае объявили режим самоизоляции. Катерина заверила подписчиков, что будет находиться «взаперти» столько времени, сколько потребуется.

Актриса также намекнула на скорую свадьбу с фотографом и фитнес-тренером Русланом Пановым и призналась ему в любви.

«Ребята! Это все не навсегда! Ищите позитивные стороны. Мы вот тоже еще утром гуляли в горах, а с 18.00 в Краснодарском крае объявлен жесткий карантин. Засели в месте пребывания в Адлере и будем все соблюдать! Я очень сочувствую тем, кто одинок и сидит дома один. Но это время понять себя! Сколько людей, кто не успел пожениться и не успел развестись. И это время спасет то, что надо спасти, и разрушит то, что необходимо завершить. Время взглянуть внутрь себя. Я рада быть со своим сыном и любимым мужчиной 24/7. И когда это все закончится, вы поймете, что вам нужно на самом деле: уединение или семья! И то, и другое — ваше право и ваш выбор, ваш путь! Семья — сложная штука, но в перспективе очень полезная. @ruslanpanov, я тебя люблю», — написала Катерина в Instagram.

Однако многие подписчики не разделили энтузиазма Катерины, обвинив ее в недальновидности и легкомыслии. Многие попрекнули артистку тем, что она в разгар пандемии путешествует по стране и дразнит подписчиков, вынужденных сидеть дома, красивыми курортными фотографиями.

Катерина в ответ на критику ответила, что непростое время проявит в людях самые сильные черты: в хороших — хорошее, в плохих — плохое.

Напомним, Катерина Шпица и Руслан Панов вместе с 2018 года. У Катерины есть сын Герман от брака актрисы с актером и каскадером Константином Адаевым.

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Фото и видео: Instagram

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