Катерина Шпица публично призналась в любви избраннику и намекнула на скорую свадьбу

Катерина Шпица увезла семью из эпицентра разгула коронавируса: из Москвы она с сыном, родителями и свои любимым мужчиной улетели в Сочи. Но вскоре после их приезда в Краснодарском крае объявили режим самоизоляции. Катерина заверила подписчиков, что будет находиться «взаперти» столько времени, сколько потребуется.

Актриса также намекнула на скорую свадьбу с фотографом и фитнес-тренером Русланом Пановым и призналась ему в любви.