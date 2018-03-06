Катерина Шпица поразила неожиданно горячим образом на «Кинотавре—2018»

Накануне в Сочи стартовал 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», по традиции собравший весь цвет отечественной киноиндустрии. Актрисы вышли на красную дорожку перед Зимним театром в самых лучших нарядах. А особенно запоминающимся стал образ Катерины Шпицы.
Звезда театра и кино выбрала шелковое платье светло-персикового цвета с плиссированной юбкой и открытой спиной, под которое не надела нижнее белье. Тончайшая материя подчеркнула аккуратную грудь актрисы, не оставив ни капли простора для фантазии.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Дизайнер Ксения Князева прокомментировала для «Комсомольской правды» провокационный наряд: «Платье Екатерины мне не по душе. Я бы не советовала надевать на звездную дорожку столь откровенный наряд. Даже несмотря на то, что у Екатерины небольшая девичья грудь, наряд смотрится вызывающе». Кроме того, дизайнер подчеркнула, что цвет платья неудачно сливается с тоном кожи актрисы, оставляя ощущение полной наготы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
А вам нравится образ Катерины Шпицы?
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram