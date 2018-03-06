Катерина Шпица поразила неожиданно горячим образом на «Кинотавре—2018»

Накануне в Сочи стартовал 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», по традиции собравший весь цвет отечественной киноиндустрии. Актрисы вышли на красную дорожку перед Зимним театром в самых лучших нарядах. А особенно запоминающимся стал образ Катерины Шпицы.

Звезда театра и кино выбрала шелковое платье светло-персикового цвета с плиссированной юбкой и открытой спиной, под которое не надела нижнее белье. Тончайшая материя подчеркнула аккуратную грудь актрисы, не оставив ни капли простора для фантазии.