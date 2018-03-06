Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Катерина Шпица поразила неожиданно горячим образом на «Кинотавре—2018»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Катерина Шпица

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Платье, которое звезда фильма «Метро» надела на церемонию открытия киносмотра, продемонстрировало ее фигуру во всей красе.

Накануне в Сочи стартовал 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», по традиции собравший весь цвет отечественной киноиндустрии. Актрисы вышли на красную дорожку перед Зимним театром в самых лучших нарядах. А особенно запоминающимся стал образ Катерины Шпицы.

Звезда театра и кино выбрала шелковое платье светло-персикового цвета с плиссированной юбкой и открытой спиной, под которое не надела нижнее белье. Тончайшая материя подчеркнула аккуратную грудь актрисы, не оставив ни капли простора для фантазии.

Катерина Шпица

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Дизайнер Ксения Князева прокомментировала для «Комсомольской правды» провокационный наряд: «Платье Екатерины мне не по душе. Я бы не советовала надевать на звездную дорожку столь откровенный наряд. Даже несмотря на то, что у Екатерины небольшая девичья грудь, наряд смотрится вызывающе». Кроме того, дизайнер подчеркнула, что цвет платья неудачно сливается с тоном кожи актрисы, оставляя ощущение полной наготы.

Катерина Шпица

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

А вам нравится образ Катерины Шпицы?

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики