Катерина Шпица показала свой необычный карантинный гардероб: «Не хочется платьев и шпилек»

«Если бы у меня была вторая жизнь, я бы прожила ее в Простоквашино! Не знаю, сколько раз за эти два месяца в Сочи я думала о телепортации! Если б только она была возможна, я бы жила здесь и одним щелчком перемещалась на съемочную площадку в Москву. Каждый раз по утрам я бы так же, как и сейчас, ликовала при виде моря и гор из окна, а по вечерам перед сном, чувствуя восторг жизни, слушала бы ночные серенады лягушек, как я делаю это теперь, сидя на лоджии с вечерним чаем. До чего это кваканье милое!

Я ощущаю эти прошедшие месяцы, как путешествие в параллельную реальность, в притихший мир, где нет суеты, спешки и гонки вопящих самолюбий. Где есть густой ароматный воздух, который хочется пить кожей, пение птиц, которое так напоминает мне утренние часы в селе в моем детстве, силуэты прыгающих небывало близко к берегу дельфинов, которым неведомы людские горести и распри...», — поделилась она эмоциями.