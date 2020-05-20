Катерина Шпица показала свой необычный карантинный гардероб: «Не хочется платьев и шпилек»
Фото: Instagram
В начале весны Катерина Шпица отправилась на Черноморское побережье, чтобы подлечить сына. Там их застала пандемия коронавируса, и семья артистки вынуждена была остаться в Сочи. Два месяца спустя Катерина вспоминает время самоизоляции как прекрасную возможность переоценить свою жизнь.
Актриса также показала свой «карантинный» гардероб и призналась, что совсем не соскучилась по вечерним платьям и туфлям на высоких каблуках.
«Если бы у меня была вторая жизнь, я бы прожила ее в Простоквашино! Не знаю, сколько раз за эти два месяца в Сочи я думала о телепортации! Если б только она была возможна, я бы жила здесь и одним щелчком перемещалась на съемочную площадку в Москву. Каждый раз по утрам я бы так же, как и сейчас, ликовала при виде моря и гор из окна, а по вечерам перед сном, чувствуя восторг жизни, слушала бы ночные серенады лягушек, как я делаю это теперь, сидя на лоджии с вечерним чаем. До чего это кваканье милое!
Я ощущаю эти прошедшие месяцы, как путешествие в параллельную реальность, в притихший мир, где нет суеты, спешки и гонки вопящих самолюбий. Где есть густой ароматный воздух, который хочется пить кожей, пение птиц, которое так напоминает мне утренние часы в селе в моем детстве, силуэты прыгающих небывало близко к берегу дельфинов, которым неведомы людские горести и распри...», — поделилась она эмоциями.
Фото: Instagram
«Свое время сейчас я провожу с колоссальной пользой для души, я даже не знала, насколько я была обесточена городом, пока не оказалась перед лицом нашей новой реальности. Расписание дня прослеживается через гардероб: от пижамы к спортивной одежде.
Составляю комбинации из трех футболок, двух спортивных лосин и свитеров, и счастлива в своем нынешнем ритме. И не хочется пока никаких платьев и шпилек, я даже архивы с красных дорожек не пересматриваю. Все это будет, а пока «доброе утро» и улыбки любимых, сопящая моська сына после ежедневной сказки все 59 дней без единого пропуска, совместные трапезы три раза в день и беседы. Это то, чем я пытаюсь надышаться впрок, как морем», — рассказала Катерина Шпица.
Фото и видео: Instagram
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