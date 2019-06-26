Катерина Шпица, Ингеборга Дапкунайте и другие на благотворительной распродаже в поддержку фонда «Вера»

Благотворительная акция RusModa проходит во второй раз. В сентябре 2018 года в Фонд помощи хосписам «Вера» уже было перечислено более 1,5 млн рублей.

«Чтобы каждый из нас мог сохранить достоинство до последнего дня – нужно очень много: неравнодушие, сострадание, терпение. А еще нужны деньги. На расходные материалы, медицинское оборудование, лекарства. Чтобы неизлечимо больные люди могли делать то же, что и мы все – общаться, спать, гулять, не чувствовать боли. Иногда даже просто есть и дышать. Жить максимально активной и полной жизнью до конца. Огромное спасибо компании «РусМода» за такой солнечный праздник красоты, принесший не только много радости всем, кто принял в нем участие, но и ощутимый вклад», — рассказала Нюта Федермессер, учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».