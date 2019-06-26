Катерина Шпица, Ингеборга Дапкунайте и другие на благотворительной распродаже в поддержку фонда «Вера»

С 22 по 24 июня вещи из коллекций Alexander Terekhov, Terekhov Girl и Terekhov Kids можно было приобрести с дополнительными скидками по очень приятным ценам. По итогам распродажи в фонд будет направлено 2 400 000 рублей.
В субботу 22 июня, в день старта распродажи, члены попечительского совета фонда «Вера» Ингеборга Дапкунайте и Софико Шеварднадзе, друзья фонда «Вера» писатель Александр Цыпкин и актриса Катерина Шпица, владелица компании «РусМода» Оксана Лаврентьева выступили звездными консультантами, помогая клиентам определиться с выбором. Мероприятие также посетили актриса Юлия Пересильд и обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько.
Фото: Пресс-служба
Благотворительная акция RusModa проходит во второй раз. В сентябре 2018 года в Фонд помощи хосписам «Вера» уже было перечислено более 1,5 млн рублей.
«Чтобы каждый из нас мог сохранить достоинство до последнего дня – нужно очень много: неравнодушие, сострадание, терпение. А еще нужны деньги. На расходные материалы, медицинское оборудование, лекарства. Чтобы неизлечимо больные люди могли делать то же, что и мы все – общаться, спать, гулять, не чувствовать боли. Иногда даже просто есть и дышать. Жить максимально активной и полной жизнью до конца. Огромное спасибо компании «РусМода» за такой солнечный праздник красоты, принесший не только много радости всем, кто принял в нем участие, но и ощутимый вклад», — рассказала Нюта Федермессер, учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!