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Катерина Шпица и Ян Гэ в коже, и другие звезды на премьере фильма «Гнев человеческий»

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Ян Гэ

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Москве в кинотеатре «Октябрь» 15 апреля состоялась премьера фильма «Гнев человеческий», который выходит в российский прокат на две недели раньше, чем в мировой.

Премьеру посетили много российских звезд, среди которых Катерина Шпица, Анфиса Черных, Гарик Харламов, Согдиана, Ян Гэ, Владимир Яглыч и другие.

Катерина Шпица появилась на премьере в эффектном кожаном тренче, белом свитере под плащом и остроносых сапогах на шпильке.

Ян Гэ тоже примерила кожаный тренч — черного цвета, с белым топом на шнуровке и расклешенными джинсами. Волосы актриса собрала в хвост и добавила крупные серьги-кольца.

Катерина Шпица

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ян Гэ

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Певица Согдиана появилась в светлом тренче, под который надела светлые брюки в тон плащу и черный топ. Анфиса Черных выбрала светлый брючный костюм бежевого оттенка с пиджаком oversize и кедами.

Согдиана

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Анфиса Черных

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Фильм «Гнев человеческий» расскажет историю мужчины, который одержим жаждой мести. Под прикрытием он внедряется в инкассаторскую компанию и разыскивает участников дерзких ограблений, которые происходят в городе.

В российский прокат картина выходит 22 апреля. Купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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