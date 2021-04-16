Катерина Шпица и Ян Гэ в коже, и другие звезды на премьере фильма «Гнев человеческий»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Премьеру посетили много российских звезд, среди которых Катерина Шпица, Анфиса Черных, Гарик Харламов, Согдиана, Ян Гэ, Владимир Яглыч и другие.
Катерина Шпица появилась на премьере в эффектном кожаном тренче, белом свитере под плащом и остроносых сапогах на шпильке.
Ян Гэ тоже примерила кожаный тренч — черного цвета, с белым топом на шнуровке и расклешенными джинсами. Волосы актриса собрала в хвост и добавила крупные серьги-кольца.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Певица Согдиана появилась в светлом тренче, под который надела светлые брюки в тон плащу и черный топ. Анфиса Черных выбрала светлый брючный костюм бежевого оттенка с пиджаком oversize и кедами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фильм «Гнев человеческий» расскажет историю мужчины, который одержим жаждой мести. Под прикрытием он внедряется в инкассаторскую компанию и разыскивает участников дерзких ограблений, которые происходят в городе.
В российский прокат картина выходит 22 апреля. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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