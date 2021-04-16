Катерина Шпица и Ян Гэ в коже, и другие звезды на премьере фильма «Гнев человеческий»

Фильм «Гнев человеческий» расскажет историю мужчины, который одержим жаждой мести. Под прикрытием он внедряется в инкассаторскую компанию и разыскивает участников дерзких ограблений, которые происходят в городе.

В российский прокат картина выходит 22 апреля. Купить билеты можно здесь.