Катерина Ковальчук призналась, почему скрывает личную жизнь: «Я живу в своем мире»

Стоит отметить, что личные границы для нее действительно имеют значение. Девушка рассказала, что это же касается и интимных сцен и работы в «обнаженном виде».

«Я не пойду на сцены с обнажением, даже с небольшим», – отметила она.

Актриса добавила, что в некоторых случаях может согласиться на интимную сцену – они бывают разные, в том числе и без обнажения.

«Если история оправданна, то в ней есть смысл, в остальных случаях это для меня табу», – отметила Катерина.