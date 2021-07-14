Катерина Ковальчук призналась, почему скрывает личную жизнь: «Я живу в своем мире»
Катерину Ковальчук назвали «копией Кристины Асмус» после того, как заметили на совместных фото с Гариком Харламовым. Это стало еще одним аргументом для поклонников в слухах об их отношениях – помимо того, что они вместе проводят время с общими друзьями, музыкантами из Little big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.
Однако пара не спешит раскрывать свой роман, если он есть – и в своем интервью для издания Peopletalk Катерина рассказала, почему.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @katerinakovalchyk
По мнению актрисы, счастье любит тишину, а поклонники в случае необходимости обязательно найдут, о чем поговорить.
«Я живу в своем мире, для себя и своей семьи и не обязана «обслуживать» окружающих», – призналась Катерина.
Стоит отметить, что личные границы для нее действительно имеют значение. Девушка рассказала, что это же касается и интимных сцен и работы в «обнаженном виде».
«Я не пойду на сцены с обнажением, даже с небольшим», – отметила она.
Актриса добавила, что в некоторых случаях может согласиться на интимную сцену – они бывают разные, в том числе и без обнажения.
«Если история оправданна, то в ней есть смысл, в остальных случаях это для меня табу», – отметила Катерина.
Фото: Instagram Катерины Ковальчук
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