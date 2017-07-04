В Сети появился прогноз отношений победительницы «Холостяка—5» с популярным актером

Месяц назад завершился один из самых громких сезонов телепроекта «Холостяк», и мы узнали, кому же отдал предпочтение популярный российский актер Илья Глинников. За отношениями молодого человека и его избранницы — 22-летней Екатерины Никулиной внимательно следит вся страна.

Публикация от Ekaterina Nikulina (@cat7kate) Июл 4 2017 в 2:44 PDT

Портал WMJ.ru попросил нумеролога проанализировать совместимость влюбленных и предположить развитие отношений пары.

Нумеролог Ольга Перцева уверена: Катя очень темпераментная девушка, но сейчас ей в первую очередь нужна популярность, самореализация, а не семья. Поскольку Илья и Катя очень вспыльчивые и темпераментные, ссоры и скандалы в их паре могут возникнуть на пустом месте. По словам нумеролога, даже не сказанная фраза «Спокойной ночи» может привести к серьезным обидам.

Публикация от Ilya Glinnikov/Илья Глинников (@glinnikov1st) Июл 8 2017 в 1:34 PDT

Что же объединяет эту пару? Илья и Катя могут часами изливать друг другу душу и, тем самым, чувствовать все большее родство. Кроме того, у молодых людей хорошо развито чувство самоиронии, они любят кривляться и смеяться над собой.

Ольга подытоживает: «Все же многое скорее против их союза, чем за него. Разрыв отношений будет растянут во времени, потому что оба не умеют быстро принимать решения, они будут много сомневаться, советоваться с окружающими и искать поддержки и помощи». Нумеролог предполагает, что Илья и Катя не смогут остаться друзьями — оба склонны к мести и не смогут с легкостью отпустить ситуацию.