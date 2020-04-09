Катание на самокате с дочерью и лишние килограммы: Лера Кудрявцева показала, как проводит карантин
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Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова, маленькая Маша, на днях отметила 1 год 8 месяцев. В своем возрасте малышка уже обладает массой навыков, в том числе весьма резво катается на самокате. Видео, которым поделилась ее мама, очаровало пользователей Сети.
Сама Лера Кудрявцева призналась в блоге, что за время карантина поправилась. «+3 кг. Полет нормальный», — написала она.
Причина прибавки в весе — более чем приятное времяпрепровождение с семьей. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров гуляют с дочкой, дурачатся, дышат свежим воздухом, готовят мясо на огне. А их котик тем временем сидит дома, где недавно он обрел уютное гнездо. Происходящее телеведущая снимает на видео и делится трогательными роликами и фотографиями в Instagram.
Фото и видео: Instagram
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