Катание на самокате с дочерью и лишние килограммы: Лера Кудрявцева показала, как проводит карантин

Причина прибавки в весе — более чем приятное времяпрепровождение с семьей. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров гуляют с дочкой, дурачатся, дышат свежим воздухом, готовят мясо на огне. А их котик тем временем сидит дома, где недавно он обрел уютное гнездо. Происходящее телеведущая снимает на видео и делится трогательными роликами и фотографиями в Instagram.