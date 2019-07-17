«Картина маслом»: в Сети обсуждают новое фото Кристины Орбакайте

«Будто бы не фото, а картина маслом. Очень атмосферно!», «Годы , говорят, не красят женщин - это не про Вас . Чем старше, тем больше проявляется твоя порода. Вы красавица !!!», «Девочка ночи», «Чем-то даже Уму Турман напоминает», «Вам подходит лунное настроение», «Цвет настроения-лунный», — восхищаются снимком подписчики Кристины.