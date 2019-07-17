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«Картина маслом»: в Сети обсуждают новое фото Кристины Орбакайте

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте

Фото: Instagram Кристины Орбакайте
Певица поделилась в блоге красивым кадром.

В ночь 16 на 17 июля жители Земли могли наблюдать необычное явление — одновременное полнолуние и лунное затмение. Певица Кристина Орбакайте опубликовала в блоге необычное фото, сделанное минувшей ночью на пляже в Майами: «Лунное настроение 🌕🌘 #кристинаорбакайте#kristinaorbakaite #слюбовьювдуше».

«Полнолуние- сон, сон! Ночь безумия….)», — процитировал Филипп Киркоров песню Аллы Пугачевой.

«Как красиво! Неужели это в эту ночь полнолуния и лунного затмения?!», — восхитилась Алика Смехова.

«Какая крутая атмосфера❤️», — отметила Анита Цой.

«Будто бы не фото, а картина маслом. Очень атмосферно!», «Годы , говорят, не красят женщин - это не про Вас . Чем старше, тем больше проявляется твоя порода. Вы красавица !!!», «Девочка ночи», «Чем-то даже Уму Турман напоминает», «Вам подходит лунное настроение», «Цвет настроения-лунный», — восхищаются снимком подписчики Кристины.

А вы наблюдали лунное затмение?

Больше о Кристине Орбакайте вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Кристина Орбакайте, Instagram

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