«Картина "Мальчик с яблоками"»: Регина Тодоренко поделилась яркой фотосессий Миши
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru
Миша Топалов, сын телеведущей Регины Тодоренко и Влада Топалова, готов пойти по стопам своих родителей. Он уже умеет держаться перед камерой и отлично получается на фотографиях.
«Картина "Мальчик с яблоками" Художники — Владислав Топалов и Регина Тодоренко. Малыш, ты — лучшее, что мы создавали в своей жизни)», — подписала публикацию мама малыша.
Фотосет маленького Миши буквально покорил подписчиков его мамы — поклонники в комментариях едва могут найти слова для восхищения:
«Потрясающий кадр, Регина ваш мальчик растет не по дням, а по часам. Какой же он сладкий!», «Художники, ваша картина прекрасна», «Какой лапочка! Впрочем, как и вы лучшие художники», «Не останавливайтесь на достигнутом», «Какой он у вас хорошенький, прям малыш с картинки. Мне всегда интересно за вами наблюдать. Пусть растет большой и здоровенький», «Чудесный! Прекрасное фото! И вы, Региночка, тоже чудесная, счастья и здоровья вам», «Такая бусинка мамина», «Вам нужно повторить такое создание», «Красивейший мальчик», «Маленький красавчик на троне, повелитель яблок», «Какой славный ангелочек!».
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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