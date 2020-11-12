«Картина "Мальчик с яблоками"»: Регина Тодоренко поделилась яркой фотосессий Миши

Миша Топалов, сын телеведущей Регины Тодоренко и Влада Топалова, готов пойти по стопам своих родителей. Он уже умеет держаться перед камерой и отлично получается на фотографиях.

«Картина "Мальчик с яблоками" Художники — Владислав Топалов и Регина Тодоренко. Малыш, ты — лучшее, что мы создавали в своей жизни)», — подписала публикацию мама малыша.