Карпович высказалась об отношениях с Прилучным и призналась, как добавляет себе пышных форм

Высказалась она и об отношениях с Павлом Прилучным – впрочем, подробностями делиться не стала:

«Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину», – заявила она.

Позиция Карпович по этому вопросу касается не только романа, но и всех деталей личной жизни, включая даже рождение ребенка.

«В жизни на ладони уместится количество людей, которые искренне за тебя порадуются. Не люблю никого раздражать. Многие и так без повода раздражены на весь мир», – отметила она.

Стоит отметить, что не так давно Прилучный удивил своих поклонников новым фото с маленьким ребенком, что спровоцировало слухи о рождении малыша от Мирославы Карпович:

«Те, кто умеют не только смотреть картинки в Инстаграме, но и читают надписи под ними, прочли, что это кадр из фильма, в котором Павел Валерьевич принимает участие», – объяснила это Мирослава.