Карпович высказалась об отношениях с Прилучным и призналась, как добавляет себе пышных форм
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Фото: @m1r0slava_karpovich
Мирослава Карпович вернулась в кино после долгого перерыва – за последнее время роль в фильме «Друг на продажу» стала первой. Героиня Карпович в новой комедии уже привлекла к себе внимание отрывком, в котором она теряет накладную грудь. В беседе с «Комсомольской правдой» Мирослава Карпович призналась, что для нее эта проблема весьма актуальна.
«Накладная грудь - это довольно знакомая мне деталь в работе. В жизни обхожусь тем, что Бог дал, но в кино или театре иногда приходится прибегать к дополнительным объемам. Поэтому "нагрудный" опыт у меня есть - справляюсь с ними, как с родненькими!», - раскрыла она.
Высказалась она и об отношениях с Павлом Прилучным – впрочем, подробностями делиться не стала:
«Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину», – заявила она.
Позиция Карпович по этому вопросу касается не только романа, но и всех деталей личной жизни, включая даже рождение ребенка.
«В жизни на ладони уместится количество людей, которые искренне за тебя порадуются. Не люблю никого раздражать. Многие и так без повода раздражены на весь мир», – отметила она.
Стоит отметить, что не так давно Прилучный удивил своих поклонников новым фото с маленьким ребенком, что спровоцировало слухи о рождении малыша от Мирославы Карпович:
«Те, кто умеют не только смотреть картинки в Инстаграме, но и читают надписи под ними, прочли, что это кадр из фильма, в котором Павел Валерьевич принимает участие», – объяснила это Мирослава.
Фото: Instagram, Global Look press