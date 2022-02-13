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Карпович весело отдыхает с друзьями на фоне слухов о разрыве с Прилучным

Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе около двух лет. Пара никак не комментирует свои отношения, но накануне актер опубликовал обращение к подписчикам с просьбой перестать травить возлюбленную и поблагодарил ее за все. Поклонники пары сочли такой жест как намек на расставание и прощание с девушкой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мирослава Карпович

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look

Прилучный впервые высказался о возлюбленной — артист назвал Мирославу добрым и внимательным человеком, а также поблагодарил ее за поддержку в сложный период жизни. «Сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка — искренняя, добрая, чуткая, внимательная», — написал артист.

Многие удивились публичным откровениям звезды и стали предполагать, что таким образом Прилучный намекает на расставание с Карпович.

Девушка никак не прокомментировала слова возлюбленного, а в это время весело отмечала свой предстоящий день рождения в компании друзей и близких, среди которых не было Павла.

Мирослава Карпович с друзьями

Мирослава Карпович с друзьями

Фото: @m1r0slava_karpovich/Instagram

Актриса опубликовала групповое фото с друзьями на своей странице в Instagram, отметив, что была счастлива повидаться со всеми. «Перед днем рождения. В первый раз в моей жизни в один день в Москве смогли собраться 18 человек!» — подписала кадр артистка.

Напомним, что роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович начался во время его бракоразводного процесса с экс-супругой и матерью двоих его детей Агатой Муцениеце. Бывшая жена обвинила артиста в домашнем насилии, проблемах с алкоголем и изменах. Мирослава поддержала возлюбленного, за что получила волну негодования и хейта со стороны поклонников семьи Агаты и Павла.

Фото: Instagram, Global Look Press

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