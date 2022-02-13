Карпович весело отдыхает с друзьями на фоне слухов о разрыве с Прилучным

Прилучный впервые высказался о возлюбленной — артист назвал Мирославу добрым и внимательным человеком, а также поблагодарил ее за поддержку в сложный период жизни. «Сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка — искренняя, добрая, чуткая, внимательная», — написал артист.

Многие удивились публичным откровениям звезды и стали предполагать, что таким образом Прилучный намекает на расставание с Карпович.

Девушка никак не прокомментировала слова возлюбленного, а в это время весело отмечала свой предстоящий день рождения в компании друзей и близких, среди которых не было Павла.