Карпович весело отдыхает с друзьями на фоне слухов о разрыве с Прилучным
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Фото: Anna Salynskaya/Russian Look
Прилучный впервые высказался о возлюбленной — артист назвал Мирославу добрым и внимательным человеком, а также поблагодарил ее за поддержку в сложный период жизни. «Сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка — искренняя, добрая, чуткая, внимательная», — написал артист.
Многие удивились публичным откровениям звезды и стали предполагать, что таким образом Прилучный намекает на расставание с Карпович.
Девушка никак не прокомментировала слова возлюбленного, а в это время весело отмечала свой предстоящий день рождения в компании друзей и близких, среди которых не было Павла.
Фото: @m1r0slava_karpovich/Instagram
Актриса опубликовала групповое фото с друзьями на своей странице в Instagram, отметив, что была счастлива повидаться со всеми. «Перед днем рождения. В первый раз в моей жизни в один день в Москве смогли собраться 18 человек!» — подписала кадр артистка.
Напомним, что роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович начался во время его бракоразводного процесса с экс-супругой и матерью двоих его детей Агатой Муцениеце. Бывшая жена обвинила артиста в домашнем насилии, проблемах с алкоголем и изменах. Мирослава поддержала возлюбленного, за что получила волну негодования и хейта со стороны поклонников семьи Агаты и Павла.
Фото: Instagram, Global Look Press