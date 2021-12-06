Карпович предалась ностальгии по годам своей ранней юности и поделилась архивными фото

«Здравствуй, Богема!Я Мира из Бердянска», — так начинает свой пост звезда сериала «Папины дочки». «Мира» родилась в небольшом курортном городке на Украине в 1986 году, однако там она прожила недолго. Когда еще никому неизвестной актрисе исполнилось шесть лет — она вместе с родителями переехала жить в Москву.

Со следующего года девочка начала прорывать себе путь к славе. Тогда она решила попробовать себя в роли модели и даже являлась ведущей солисткой в модельной студии «Модель-шоу», а спустя пять лет стала профессиональной моделью и даже успела поработать в благотворительном фонде Татьяны Михалковой «Русский силуэт».

Именно кадры тех времен Мирослава Карпович решила опубликовать в своем аккаунте в Instagram.

Помимо моделинга будущая звезда телеканала «СТС» успела целых три года позаниматься в танцевальной студии «Тодес» — последний кадр в карусели фотографий.