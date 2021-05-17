passion.ru

Карпович, Бондарчук, Тарханова и другие звезды, удивляющие преображениями в Instagram

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Reload
1 / 19

Мирослава Карпович

Фото: @m1r0slava_karpovich / Instagram

Мирослава Карпович и Светлана Бондарчук похвастались яркими преображениями в соцсетях - мы вспомнили, кто еще удивлял нас в последнее время.

Нам кажется, или в последнее время в Instagram знаменитостей стало больше экспериментов с внешностью? Сегодня, например, сразу две известные красотки опубликовали результаты фотосессий, которые кардинально изменили их внешность.

Мирослава Карпович примерила образ роковой женщины:

Незадолго до этого ставшая широко популярной благодаря участию в ситкоме «Папины дочки» актриса представала в образе, достойном модного глянца:

Обычно то богемная, то элегантная Светлана Бондарчук предложила подписчикам выбрать понравившийся образ сразу из нескольких:

Благодаря модельному прошлому, стройной фигуре и природной артистичности, Светлана успешно преображается:

Многодетная мама Глафира Тарханова экспериментирует с образом достаточно часто, но посмотрите, насколько кардинально она умеет меняться:

Запомнилась яркими образами и Регина Тодоренко, которая «дала жару» в период съемок шоу «Маска»:

Удивляет время от времени и Надежда Сысоева, известная широкой публике как «Наденька» из «Comedy Woman»:

Чей образ (и какой) понравился вам больше?

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram