Карпович, Бондарчук, Тарханова и другие звезды, удивляющие преображениями в Instagram

Нам кажется, или в последнее время в Instagram знаменитостей стало больше экспериментов с внешностью? Сегодня, например, сразу две известные красотки опубликовали результаты фотосессий, которые кардинально изменили их внешность.

Мирослава Карпович примерила образ роковой женщины: