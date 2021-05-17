Карпович, Бондарчук, Тарханова и другие звезды, удивляющие преображениями в Instagram
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @m1r0slava_karpovich / Instagram
Нам кажется, или в последнее время в Instagram знаменитостей стало больше экспериментов с внешностью? Сегодня, например, сразу две известные красотки опубликовали результаты фотосессий, которые кардинально изменили их внешность.
Мирослава Карпович примерила образ роковой женщины:
Незадолго до этого ставшая широко популярной благодаря участию в ситкоме «Папины дочки» актриса представала в образе, достойном модного глянца:
Обычно то богемная, то элегантная Светлана Бондарчук предложила подписчикам выбрать понравившийся образ сразу из нескольких:
Благодаря модельному прошлому, стройной фигуре и природной артистичности, Светлана успешно преображается:
Многодетная мама Глафира Тарханова экспериментирует с образом достаточно часто, но посмотрите, насколько кардинально она умеет меняться:
Запомнилась яркими образами и Регина Тодоренко, которая «дала жару» в период съемок шоу «Маска»:
Удивляет время от времени и Надежда Сысоева, известная широкой публике как «Наденька» из «Comedy Woman»:
Чей образ (и какой) понравился вам больше?
Фото: Instagram
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