Карина Кросс рассказала о причинах разрыва отношений с Давой

Дава оказался в центре внимания после расставания с Ольгой Бузовой. Причиной разрыва стали измены Манукяна и его тяжелый характер, как заявила Бузова.

Об этом говорят и многие его друзья, в том числе Карина Кросс, дружеские отношения с которой прервались из-за конфликта. Многие хейтеры говорили, что Давид просто использовал свою подругу, и сразу разорвал отношения с ней, когда обрел популярность.

Сам блогер, правда, говорит, что очень благодарен Карине за все, и отмечает, что она — отличный друг, чего нельзя сказать о нем. Также он уточняет, что платил Карине за совместные ролики.

Карина Кросс в YouTube-шоу Lovecast рассказала об их конфликте.

«Мне не нужно было ничего такого. Хотелось, чтобы человек хоть раз сказал спасибо, неважно какими словами. Можно просто: "Ты хорошая, молодец. Ты классная". В дружбе, как и в отношениях, — ты стараешься, делаешь что-то. По сути, и конфликта между нами не было, мы просто разошлись, и все начали спрашивать: "Почему?". Потому что нужно уметь быть благодарным», — говорит Карина.