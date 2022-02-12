Карен Шахназаров подал в суд на дочь из-за элитной квартиры

Режиссер и сценарист Карен Шахназаров обратился в суд на право о компенсации 50% от стоимости квартиры дочери, так как сам платил за 86-метровую квартиру на Патриарших прудах коммунальные услуги и налоги в течение многих лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Дочь Шахназарова, 36-летняя Анна, выросла в США и практически не виделась с отцом до недавнего времени. Девушка решила вернуться в Москву, где в ее собственности числятся элитные апартаменты, в которых она планирует жить. Карен пока никак не прокомментировал свое решение судиться с дочерью.

69-летний Карен Шахназаров был женат трижды. Первый брак режиссера продлился всего полгода. От вторых отношений с Еленой Сетунской родилась Анна, которая вместе с матерью переехала в Америку в возрасте четырех лет. Шахназаров через суд получил опеку над дочерью, но не появлялся в ее жизни в течение двадцати лет. Некоторое время назад близкие родственники стали больше общаться, и решение Анны вернутся в Россию должно было укрепить отношения между отцом и дочерью. Третий брак сценариста с актрисой Дарьей Майоровой тоже закончился разводом. Супруги прожили вместе 11 лет и вырастили сыновей Ивана и Василия.