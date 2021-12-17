Яркий блонд и помада малахитового оттенка: Кети Топурия решилась на кардинальную смену имиджа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @keti_one_official
Солистка группы A'Studio редко экспериментирует с внешним видом своих волос. Максимальные перемены, на которые решалась Кети, заключались в том, чтобы немного изменить длину и осветлить пряди. Именно поэтому каре цвета платинового блонда так изумило подписчиков певицы.
Макси-платье малахитового оттенка с блестящими вставками, помада того же цвета и прическа точь-в-точь как у певицы Валерии — крайне необычный выбор для Топурии. Чаще всего она предпочитает нюдовые оттенки в своем макияже, а для образов выбирает базовые тона.
Такое эффектное преображение по душе пришлось не всем. Некоторые поклонники с долей возмущения отреагировали на подобного рода эксперименты с внешностью. «А мне не нравится, не ваше»; «Платье куда ни шло, а вот прическа», — высказали свое мнение подписчики певицы.
Однако таких было меньшинство, остальные поклонники очень даже положительно отозвались об образе Топурии. «Хозяйка малахитовых россыпей»; «Бесподобный стиль»; «Шикарно», — пишут в комментариях преданные фанаты Кети.
Фото: Instagram