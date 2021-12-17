Яркий блонд и помада малахитового оттенка: Кети Топурия решилась на кардинальную смену имиджа

Солистка группы A'Studio редко экспериментирует с внешним видом своих волос. Максимальные перемены, на которые решалась Кети, заключались в том, чтобы немного изменить длину и осветлить пряди. Именно поэтому каре цвета платинового блонда так изумило подписчиков певицы.

Макси-платье малахитового оттенка с блестящими вставками, помада того же цвета и прическа точь-в-точь как у певицы Валерии — крайне необычный выбор для Топурии. Чаще всего она предпочитает нюдовые оттенки в своем макияже, а для образов выбирает базовые тона.