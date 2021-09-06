Карди Би родила второго ребенка – и тут же сообщила об этом в соцсети

До 2020 года пара оставалась в конфликте и оформление развода было лишь вопросом времени. Рэпер долгое время пытался загладить вину и заслужить прощения, но певица оставалась непреклонной. Не помогали даже трогательные жесты со стороны виновного.

Однажды, он прервал выступление певицы и вынес на сцену три огромных букета роз с надписью «Прими меня обратно, Карди», но это не помогло, девушка начала бракоразводный процесс. Но через месяц после подачи заявления о разводе хип-хоп-исполнительница снова вернулась к своему мужу.