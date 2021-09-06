Карди Би родила второго ребенка – и тут же сообщила об этом в соцсети
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @iamcardib
Несмотря на публичность Карди и ее мужа, личные моменты они стараются сохранить в тайне от прессы и любопытных глаз. Артисты поженились на тайной вечеринке в 2017 году, а через год у пары появилась дочка. После чего, в семье начался разлад — певица обвинила своего мужа в измене и заявила, что они больше не вместе.
До 2020 года пара оставалась в конфликте и оформление развода было лишь вопросом времени. Рэпер долгое время пытался загладить вину и заслужить прощения, но певица оставалась непреклонной. Не помогали даже трогательные жесты со стороны виновного.
Однажды, он прервал выступление певицы и вынес на сцену три огромных букета роз с надписью «Прими меня обратно, Карди», но это не помогло, девушка начала бракоразводный процесс. Но через месяц после подачи заявления о разводе хип-хоп-исполнительница снова вернулась к своему мужу.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram