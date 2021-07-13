Карди Би преподнесла трехлетней дочери бриллиантовое колье за 150 тысяч долларов
Калчер Киари получила в подарок элегантное бриллиантовое ожерелье от Elliot Eliantte. Украшение оформлено подвесками в форме миниатюрного логотипа Chanel, розовой сумочки Hermès, букв — инициалов ее имени, а также Микки Мауса и сердечка.
Стоимость такого украшения превышает 150 тысяч долларов, или 11 миллионов рублей. Девочка, судя по всему, была в восторге от украшения и сразу попросила маму надеть ей его.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @iamcardib
Этого нельзя сказать о поклонниках Карди, которые жестко осудили певицу. На их взгляд, получать такие подарки девочке слишком рано. Кроме того, некоторые из подписчиков предположили в комментариях, что сама малышка давно мечтает о пони или просто обычной кукле.
Карди Би не раз объясняла, почему балует дочку — она вспоминает свое суровое детство, в котором особенно ничего не было. Бриллиантовым колье она, конечно, похвастаться не могла, и поэтому хочет, чтобы все это было у ее дочери.
Кроме шикарных подарков, она устроила малышке крутую вечеринку в честь дня рождения — нарядила ее, как принцессу, в шикарное розовое платье.
Сейчас Карди Би ждет второго ребенка — ее живот уже внушительных размеров, поэтому ждать пополнения осталось явно не долго.
Свою беременность Карди не скрывает и даже вышла на сцену в комбинезоне, открывающем огромный живот. Отцом ребенка стал рэпер Offset, с которым она ненадолго расходилась, но затем воссоединилась.
Фото: Instagram Карди Би
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