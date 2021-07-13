Карди Би преподнесла трехлетней дочери бриллиантовое колье за 150 тысяч долларов

Калчер Киари получила в подарок элегантное бриллиантовое ожерелье от Elliot Eliantte. Украшение оформлено подвесками в форме миниатюрного логотипа Chanel, розовой сумочки Hermès, букв — инициалов ее имени, а также Микки Мауса и сердечка.

Стоимость такого украшения превышает 150 тысяч долларов, или 11 миллионов рублей. Девочка, судя по всему, была в восторге от украшения и сразу попросила маму надеть ей его.