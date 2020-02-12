Килиан Хеннесси лично поприветствовал всех гостей. Одной из целей его визита в столицу на этот раз стала презентация новых оттенков парфюмированной помады Le Rouge Parfum. В коллекцию вошли пять абсолютно новых красных и пять розовых тонов. Оттенки малины, розового дерева и другие соблазнительные полутона поражают воображение.Друзья бренда не только наслаждались бодрящими DJ-сетами от Саши Паника и Насти Андреановой, но и с удовольствием дегустировали специально разработанные коктейли. Они были вдохновлены бестселлерами бренда: Love, Don’t Be Shy, Good Girl Gone Bad, Straight To Heaven, Black Phantom. На память о встрече с любимым парфюмерным брендом гости запечатлели себя в яркой и креативной фотозоне. На встрече друзей бренда KILIAN присутствовали Юлианна Карулова, Яна Рудковская, Альбина Джанабаева, Елена Летучая, Ани Лорак, Инна Маликова, Анастасия Задорожная и многие другие. Фото: пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!