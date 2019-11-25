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Караулова со сверкающей тиарой, Рудковская в платье с длинным шлейфом и другие гости «Черного бала»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлианна Караулоа

Фото: Пресс-служба

Во дворце Нарышкиных-Шуваловых ювелирный дом AXENOFF отпраздновал свое десятилетие грандиозным балом «Black Ball», выпустив новую коллекцию «The X».

Погружение в атмосферу иммерсивного спектакля было обеспечено с самого начала - на входе, учтиво распахнув двери, гостей приветствовали учтивые дворецкие в ливреях. Далее, пройдя под звуки фанфар в Белоколонный зал дворца, гости окунулись в сказочное прошлое под вихри вальсов и полонезов.

После официального открытия бала, согласно традициям бального этикета, гостям были предложены разнообразные угощения, включая традиционные русские закуски - блины с икрой. Вечер был окутан загадочной атмосферой имперской России – звуки классической музыки, блеск ювелирных изделий, танцующие пары в черных бальных нарядах. Вторая часть вечера удивила музыкальным перфомансом от хора артистов оперы Михайловского и Мариинского театров, облаченных в костюмы-копии знаменитого бала-маскарада 1903 года.

Фото: Пресс-служба

Конец вечера был ознаменован выносом торта командой Axenoffjewellery и бурными аплодисментами в честь юбилея бренда.

Фото: пресс-служба

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