Кара Делевинь призналась, что подумывала обратиться к пластическому хирургу
Кара Делевинь поделилась тем, что однажды она была близка к тому, чтобы лечь под нож пластического хирурга — ей хотелось изменить свою грудь. Также во время интервью британская знаменитость подчеркнула, что видит свою сексуальность как своеобразный маятник, который движется то в одну сторону, то в другую — оттого и меняется ее стиль и внешность.
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Фото: face to face/Instagram
Также знаменитость призвала своих коллег быть честными со своими поклонниками и рассказывать про изменения в облике, которые носят неприродный характер. Так, модель отметила, что она сама поступила подобным «честным» образом, когда рассказала, что делала манипуляции со своими зубами.
Все это девушка говорила в рамках рассуждений о своей пансексуальности и познания себя. «То, как я определяю себя, все еще постоянно меняется, будь то пансексуальность или бисексуальность — я действительно не знаю», — заявила Кара Делевинь.
Отметим, что актриса и модель в разное время встречалась c Пэрис Джексон и Сент-Винсентом, она состояла в романтических отношениях с Мишель Родригес и Гарри Стайлзом, была влюблена в Джейка Багга.
Фото и видео: Global Look press/ youtube
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