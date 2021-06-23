Кара Делевинь призналась, что подумывала обратиться к пластическому хирургу

Все это девушка говорила в рамках рассуждений о своей пансексуальности и познания себя. «То, как я определяю себя, все еще постоянно меняется, будь то пансексуальность или бисексуальность — я действительно не знаю», — заявила Кара Делевинь.

Отметим, что актриса и модель в разное время встречалась c Пэрис Джексон и Сент-Винсентом, она состояла в романтических отношениях с Мишель Родригес и Гарри Стайлзом, была влюблена в Джейка Багга.