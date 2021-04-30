Каневский стал соавтором сценария «Бриллиантовой руки» за создание знаковой детали

Леонид Каневский исполнил в «Бриллиантовой руке» небольшую, но запоминающуюся роль. А еще успел стать соавтором сценария картины – а все благодаря тому, что он случайно создал для фильма несуществующий язык.

В один из сюжетов он включил имя своей жены, Анны Березиной, для того, «чтобы увековечить ее в кинематографе». А после того, как тарабарщину утвердили, с удивлением узнал, что его сделали сценаристом сериала.

«Поначалу Яша Костюковский написал пару фраз, но их было очень мало. Хотелось бы продлить свое пребывание на экране, и я дописал монолог. Этот монолог вошел в картину, я показал его Гайдаю. Потом я познакомился со своей будущей женой, и подумал, что это событие надо как-то увековечить. “Березина команит”, — так звучала фраза. Ну и потом Костюковский говорит: “Ленечка, я признаю тебя официально соавтором сценария”», рассказывает он в телешоу «Вечерний Ургант».

Он добавил любопытную историю о том, почему в сцене с Юрием Никулиным он снимается полуголый.

«Мне сшили костюм, был такой портной на «Мосфильме» по фамилии Затирко, самый модный портной, но была всего одна примерка. И когда я прилетел на съемки в Баку, я надеваю костюм, а он сидит ужасно. Говорю Гайдаю: “Леонид Иович, ну как в этом сниматься!” Он отправил подобрать что-нибудь другое. Я возвращаюсь к костюмеру, мы ищем-ищем, ничего не подходит, и вот я снова выхожу к нему вот так вот “топлесс”, и он говорит: “Cтоп-стоп, а вот этот “костюмчик” кто тебе справил? Вот в нем и будешь сниматься!”