Канье Уэст, Тайлер и другие: названы лауреаты главной музыкальной премии «Грэмми-2022»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Imagespace/ Global Look Press
Главное событие в мире музыки должно было состояться еще в январе, но было перенесено из-за эпидемиологической обстановки в мире. В этот раз мероприятие проводилось по новым правилам. Национальная академия искусства и науки звукозаписи решила провести переаттестацию большинства своих членов, чтобы удостовериться в их компетентности. Помимо этого, претендентов на самые престижные номинации в этот раз выбирали сами академики, а не «секретные комитеты», которые существовали с 1980-х годов.
Лидером по количеству номинаций в этом году стал Джон Батист. Музыкант был представлен в 11 категориях. Он забрал награду за победу в номинации «Лучший альбом года» с пластинкой We Are. Его клип Freedom также стал лучшим.
Рэп-дуэт Silk Sonic с композицией Leave The Door Open завоевал награду сразу в двух категориях «Песня года» и «Лучшая запись года».
Лучшим новым исполнителем в этот раз стала 18-летняя Оливия Родриго. Девушка также удостоилась награды за лучшее сольное поп-исполнение композиции Drivers License.
Фото: Imagespace/ Global Look Press
Лучшим поп-альбомом признали Love for Sale в исполнении Леди Гаги и Тони Беннетта. Это уже 13-я по счету статуэтка для Гаги.
Американцы из группы Foo Fighters заслуженно забрали три награды в таких номинациях, как «Лучший рок-альбом», «Лучшая рок-песня» и «Лучшее исполнение музыки в жанре рок».
Хип-хоп-певица H.E.R. удостоилась статуэтки за лучшее R&B-исполнение. «Грэмми» за лучшую рэп-композицию получили Канье Уэсту и Jay-Z, а Tyler победил в номинации «Лучший рэп-альбом». Это уже вторая «Грэмми» Тайлера. Напомним, что в 2020-м он получил первую за Igor. К слову, ни Тайлера, ни Канье в зале не было.
Doja Cat и SZA получили награду за лучшее поп-исполнение в дуэте за песню Kiss Me More.
Фото: Global Look Press