Канье Уэст, Тайлер и другие: названы лауреаты главной музыкальной премии «Грэмми-2022»

Главное событие в мире музыки должно было состояться еще в январе, но было перенесено из-за эпидемиологической обстановки в мире. В этот раз мероприятие проводилось по новым правилам. Национальная академия искусства и науки звукозаписи решила провести переаттестацию большинства своих членов, чтобы удостовериться в их компетентности. Помимо этого, претендентов на самые престижные номинации в этот раз выбирали сами академики, а не «секретные комитеты», которые существовали с 1980-х годов.

Лидером по количеству номинаций в этом году стал Джон Батист. Музыкант был представлен в 11 категориях. Он забрал награду за победу в номинации «Лучший альбом года» с пластинкой We Are. Его клип Freedom также стал лучшим.

Рэп-дуэт Silk Sonic с композицией Leave The Door Open завоевал награду сразу в двух категориях «Песня года» и «Лучшая запись года».

Лучшим новым исполнителем в этот раз стала 18-летняя Оливия Родриго. Девушка также удостоилась награды за лучшее сольное поп-исполнение композиции Drivers License.