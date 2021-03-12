Канье Уэст неожиданно прервал все контакты с Ким Кардашьян

Отношения Канье Уэста и Ким Кардашьян окончательно разладились — кажется, остаться друзьями теперь им будет проблематично. Как сообщает издание Page Six, Канье Уэст неожиданно перестал общаться с Ким Кардашьян и отключил телефоны, заявив бывшей супруге, что связаться с ним она может через охранников.

При этом совместная опека над детьми сохраняется — Кардашьян не намерена препятствовать его общению с детьми. Однако когда Канье Уэст встречается с детьми, он ставит условие — Ким Кардашьян не должна при этом присутствовать.

«Она доверяет ему в общении с детьми. Он любит их и часто с ними видится. Когда она уходит из дома, он приходит и проводит с ними время», — говорит один из инсайдеров.

Как ранее говорила Кардашьян, их отношения давно уже шли к разводу — Ким заявляет, что она устала постоянно тянуть весь свой брак на себе. Бракоразводным процессом пары занимается один из известных звездных адвокатов. По окончании процесса Ким пообещала устроить громкую вечеринку на частном острове.