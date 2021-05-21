Канье Уэст не пришел на день рождения младшего сына, который устроила Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Канье Уэст несколько месяцев назад подтвердили свой развод. Однако 40-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» не запрещает отцу четверых детей видеться с ними. 9 мая младшему сыну пары Псалму Уэсту исполнилось 2 года? и в честь этого по традиции Ким устроила грандиозную вечеринку с атрибутикой в строительном стиле. Судя по всему, младший из клана Кардашьян-Уэст увлекается бульдозерами и любит играть в песочнице.

Ким поделилась фотографиями с праздника в своих социальных сетях, но ни на одной из них не запечатлен 43-летний Канье Уэст. Почему именно артист не посетил семейное торжество — неизвестно. Кардашьян вместе с детьми проживает в особняке пары в Калифорнии, а Канье может приезжать к ним в любое время. Причина развода одной из самых, казалось бы, крепких звездных пар пока не разглашается, но Уэст все еще носит обручальное кольцо.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году во Флоренции. Пара воспитывает четверых детей: 7-летнюю Норт, 5-летнего Сэйнта, 3-летнюю Чикаго и 2-летнего Псалма.