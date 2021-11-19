Канье, прощай! Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон вновь спровоцировали слухи о романе
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Фото: RW/www.imago-images.de
41-летнюю звезду реалити-шоу и 28-летнего актера уже далеко не первую неделю подозревают в любовной связи. Кардашьян и Дэвидсон довольно-таки часто появляются вместе на мероприятиях и улицах. Своим неоднозначным поведением звезды провоцируют догадки о романе. Так, например, на днях актер отмечал свой день рождения в доме у матери Ким — Крис Дженнер, откуда выложил совместную фотографию в свой Instagram-аккаунт.
Также парочку недавно заметили на прогулке по Нью-Йорку, когда те нежно держались за руки. Об этом пишет журнал Harper’s Bazaar.
Ким Кардашьян далеко не первая звезда мирового масштаба, с которой строил отношения Дэвидсон. На его счету романы с певицей Арианой Гранде, актрисой Кейт Бекинсейл, звездой фильма «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куэлли, моделью Кайей Гербер, а последней девушкой была звезда сериала «Бриджертоны» Фиби Дайневор.
Его предполагаемая возлюбленная также не отстает от молодого бойфренда. За плечами основательницы бренда Skims тоже немало фееричных любовных историй. За всю свою жизнь Кардашьян состояла в трех браках: с телепродюсером Дэймоном Томасом, баскетболистом Крисом Хамфрисом и последним, недавно подошедшим к концу, был с рэпером Канье Уэстом (с недавних пор просто Йе).
Фото: Global Look press