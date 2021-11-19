Канье, прощай! Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон вновь спровоцировали слухи о романе

41-летнюю звезду реалити-шоу и 28-летнего актера уже далеко не первую неделю подозревают в любовной связи. Кардашьян и Дэвидсон довольно-таки часто появляются вместе на мероприятиях и улицах. Своим неоднозначным поведением звезды провоцируют догадки о романе. Так, например, на днях актер отмечал свой день рождения в доме у матери Ким — Крис Дженнер, откуда выложил совместную фотографию в свой Instagram-аккаунт.

Также парочку недавно заметили на прогулке по Нью-Йорку, когда те нежно держались за руки. Об этом пишет журнал Harper’s Bazaar.